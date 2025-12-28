حذف صفرين من العملة.. سوريا تطلق الليرة الجديدة

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، اليوم الأحد، أن جميع أرصدة المصارف منذ بداية العام القادم ستكون بالليرة السورية الجديدة.

وقال الحصرية، خلال مؤتمر للإعلان عن التعليمات التنفيذية للعملة السورية الجديدة، إن معيار عملية استبدال العملة تقتضي حذف صفرين بحيث تكون كل ليرة جديدة تساوي 100 ليرة قديمة، مؤكدًا أنه ستكون هناك فترة تعايش بين العملتين لمدة 90 يومًا قابلة للتمديد.

وأضاف أن هذه الإجراءات من شأنها أن تسهم في تسهيل حمل النقود وتبقى الكتلة النقدية دون إضافات، مشيرًا إلى أن خطوة إطلاق عملة جديدة تعكس التزام المصرف بتنفيذ سياساته الإصلاحية وفق معايير مهنية ومسؤولة.

وتابع حاكم مصرف سوريا المركزي، أن العملة الجديدة تشكل بداية جديدة لمستقبل الاقتصاد السوري، وتجسيدًا لالتزام المصرف بتنفيذ تعهداته، مضيفًا "ثقتنا بالليرة السورية الجديدة هي دعم لاستقرارنا الاقتصادي لمعالجة الضرر السابق الذي لحق بالشعب السوري"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا".