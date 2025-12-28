إعلان

فيديو| فلسطينيون يرشقون بن غفير بالحجارة خلال اقتحامه قرية ترابين

كتب : مصراوي

04:23 م 28/12/2025

إيتمار بن غفير

وكالات

شهدت قرية ترابين جنوبي إسرائيل، اليوم الأحد، مواجهات عقب دخول وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير إلى البلدة، حيث أقدم مواطنون فلسطينيون على رشقه بالحجارة، وذلك بعد يوم من اقتحام القوات الإسرائيلية القرية واعتقال عدد من سكانها.

وذكرت القناة 14 العبرية الخاصة أن بن غفير وصل صباح الأحد إلى قرية ترابين في منطقة النقب، قبل أن تندلع اشتباكات بين عشرات من الأهالي وقوات الشرطة، تخللها رشق الوزير بالحجارة.

وأظهرت المشاهد شروع فلسطينيين في رشق بن غفير بالحجارة، بينما بدا الوزير وهو يغادر المكان مسرعًا، في حين ردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

وكانت هيئة البث العبرية الرسمية قد أفادت، السبت، بأن قوة شرطية كبيرة اقتحمت قرية ترابين الصانع، مشيرة إلى أن العملية جاءت على خلفية شبهات مزعومة بشأن قيام شخصين من سكان القرية بإضرام النار وإلحاق أضرار بعشرات المركبات في تجمعات سكنية يهودية مجاورة.

قرية ترابين إسرائيل إيتمار بن غفير القوات الإسرائيلية

