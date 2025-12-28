إعلان

سوريا: مقتل 3 وإصابة 60 في اعتداء لفلول نظام الأسد باللاذقية

كتب : مصراوي

04:23 م 28/12/2025

سوريا

وكالات

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الأحد، بمقتل 3 وإصابة 60 آخرين جراء اعتداء فلول نظام بشار الأسد البائد على قوات الأمن والمدنيين في اللاذقية بمنطقة الساحل السوري.

وقبل قليل، أعلنت قناة "الإخبارية" السورية، مقتل عنصر من قوى الأمن الداخلي السوري برصاص مسلحين من فلول النظام البائد في اللاذقية.

ومن جانبه، قال قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، العميد عبد العزيز الأحمد، إن قوات الأمن والمحتجين تعرضوا لإطلاق نار مباشر من جهة مجهولة قادم من حي المشروع العاشر، أثناء تواجدهم على دوار الأزهري و أوتوستراد الجمهورية في مدينة اللاذقية، ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين وعناصر الأمن.

وأضاف الأحمد، في بيان نشرته وزارة الداخلية السورية اليوم، أن "مجموعة مسلّحة متخفّية ضمن الاحتجاجات استهدفت إحدى نقاط المهام الخاصة المكلّفة بحمايتها، عبر إلقاء قنبلة هجومية، ما أدى إلى إصابة عنصرين من قوى الأمن الداخلي".

وكانت وزارة الداخلية السورية أعلنت إصابة بعض عناصرها جراء "اعتداء من بعض العناصر الإرهابية التابعة لفلول النظام البائد" خلال احتجاجات في محافظة اللاذقية.

سوريا فلول نظام الأسد اللاذقية

