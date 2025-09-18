كتب-مصطفى حمزة:

حرص النجم البريطاني بنديكت كومبرباتش، على المشاركة في احتفالية ضخمة أقيمت عنوان "معاً من أجل فلسطين" في قاعة أوفو أرينا ويمبلي.

وقام النجم البريطاني الحائز على جائزة إيمي بنديكت كومبرباتش على إلقاء قصيدة شهيرة للشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش، وهي "على هذه الأرض ما يستحق الحياة".

وشارك في الحفل الموسيقي الخيري لجمع التبرعات لصالح ضحايا العدوان الإسرائيلي في فلسطين، والذي أقيم تحت عنوان "معاً من أجل فلسطين"، أمس الأربعاء في أرينا ويمبلي، نخبة من النجوم و النجمات، ومنهم بنديكت كومبرباتش، دامون ألبارن، ونيني تشيري، بالوما فيث، ريتشارد جير، إريك كانتونا نجم الكرة الفرنسي السابق، وغيرهم.

