أشاد النجم العالمي جيانكارلو اسبوسيتو، بالنجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز بعد تعاونه معها في فيلم "7 Dogs" المقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

حل جيانكارلو ضيفا على كاميرا برنامج "ET بالعربي" خلال وجوده بفعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي وتحدث عن تعاونه مع النجم كريم عبد العزيز والفنان أحمد عز لأول مرة ضمن أحداث فيلم "7 Dogs".

وعن كواليس الفيلم قال: "عملت مع مونيكا بيلوتشي واثنين من الفنانين الرائعين، أحمد عز وكريم عبد العزيز، إنهما ممثلان مصريان متميزان ونجمان كبيران، وكان العمل معهما ممتعا للغاية".

كواليس فيلم "7 Dogs"

تدور أحداث الفيلم حول خالد العزازي، عميل الإنتربول، الذي يجد نفسه مضطرًا للتعاون مع غالي أبو داود، أحد أعضاء عصابة الكلاب السبعة، في مهمة مشتركة لمكافحة تجارة المخدرات، مما يضعهما في مواجهة سلسلة من الأزمات المعقدة.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من هنا الزاهد، تارا عماد، منة شلبي، قصة وتأليف تركي ال الشيخ، سيناريو وحوار محمد الدباح، إخراج عادل العربي وبلال فلاح.

أعمال ينتظر عرضها جيانكارلو اسبوزيتو قريبا

يشارك جيانكارلو بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم الرسوم المتحركة "The Cat in the Hat" المقرر عرضه بالسينمات بحلول عام 2026.

