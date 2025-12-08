مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. جيسيكا ألبا: نحاول تقديم قصص أصيلة عن أشخاص

خطفت عارضة الأزياء العالمية، بيلا حديد الأنظار فور وصولها مدينة دالاس الأمريكية، نظرا لمشاركتها في الحملة الإعلانية لإحدى شركات العطور.

ونشرت بيلا صور ومقاطع فيديوهات عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بعدد من الإطلالات الجريئة والأنيقة.

كما حرصت بيلا على التقاط العديد من الصور مع الجمهور الذي حاصرها منذ لحظة ظهورها، ونشرت هذه الصور عبر خاصية الاستوري على حسابها "انستجرام".

كما ظهرت بيلا في عدد من الصور وسط تجمهر عدد كبير من محبيها فور وصولها دالاس وقامت بتحية الحضور.

وفاجئت بيلا حديد متابعيها، ونشرت صور صادمة مؤخرا خلال وجودها بأحد المستشفيات لتلقي العلاج بعدما كشفت عن إصابتها بمرض لايم وهو مرض بكتيري مزمن.

ومن المعروف عن بيلا حديد دعمها للقضية الفلسطينية وتقوم بنشر صور وفيديوهات عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل.

اقرأ أيضا:

بينهن هيفاء وبسمة بوسيل.. 20 إطلالة أثارت الجدل في 2025

بعد شهرين من حبسه.. حمو بيكا يرزق بمولودة ويطلق عليها اسم مطربة شهيرة