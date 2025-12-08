فاجأ نجم الراب سنوب دوج، جمهوره ومتابعيه بصورة له مع النجم العالمي آل باتشينو خلال حضورهما إحدى الفعاليات داخل مقر استوديوهات يونيفرسال.

ونشر سنوب دوج الصورة عبر حسابه على انستجرام وعلق عليها بطريقة طريفة: "الأب الروحي مع الأب دوج".

وحازت الصورة على إعجاب جمهوره ومتابعيه وجاءت التعليقات: "شكلها كانت حفلة عصابات، لقاء السحاب سنوب دوج مع ل باتشينو، أسطورتان".

حقيقة تواجد سنوب دوج في مصر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر خلاله نجم الراب العالمي سنوب دوج.

وظهر سنوب دوج في الفيديو وهو يتجول بإحدى المناطق الشعبية في القاهرة، إذ ظهر بالفيديو وهو على متن دراجة بخارية، ومقطع آخر ظهر خلاله وهو يدخن الشيشة.

وفوجئ جمهور ومتابعي سنوب دوج بإعادة الفيديو عبر حسابه على انستجرام، وكتب: "رائع".

والحقيقة أن الفيديو تم تعديله بواسطة الذكاء الاصطناعي، وعلى الرغم من ذلك، إلا أن الفيديو لاقى رواجا كبيرا خلال الساعات القليلة الماضية، وسط مطالبات من جمهور سنوب دوج في مصر بزيارتها خلال الفترة المقبلة.

سنوب دوج

يعد سنوب دوج هو من أشهر الرابرز في العالم، واسمه الحقيقي كالفن كوردوزار، اشتهر باسمه الفني سنوب دوغ الذي يعني: الكلب المتطفل، ولد سنوب عام 1971 وكان عاشق وتاجر مخدرات في مرحلة مراهقته في الاعدادية وما زال لوقتنا هذا ما جعل الشرطة يلقون القبض عليه مرات عدة بمنطقة لونغ بيتش Long Beach في لوس أنجلوس في كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية.

وطرح العديد من الألبومات والأغاني السينجل التي حققت نجاحا كبيرا، وتصدرت العديد من منصات الأغاني وحققت له شهرة واسعة.

