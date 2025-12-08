جدة- منى الموجي:

خضعت النجمة الهندية آيشواريا راي لجلسة تصوير جديدة، على هامش فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي التي انطلقت مساء الخميس 4 ديسمبر بحفل أقيم بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

وتألقت النجمة الهندية بفستان أنيق. آيشواريا كانت قدمت تكريم النجمة الفرنسية جولييت بينوش، في حفل افتتاح المهرجان، وتحدثت عن مشوار الأخيرة، كما أهدتها قبلة قبل عرض لقطات من أبرز أعمالها.

جدير بالذكر أن يوم الأحد 7 ديسمبر شهد تنظيم جلسة حوارية للمخرجة اللبنانية نادين لبكي، وأخرى مع الفنانة مي عمر بحضور زوجها المخرج محمد سامي، إلى جانب عدد من عروض الأفلام، وبينها: يونان، كولونيا، نور.