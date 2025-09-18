فرنسا تستعد لاحتجاجات واسعة وسط إضرابات وطنية ضد خطط التقشف الحكومية

باريس- (د ب أ)

من المتوقع أن يتظاهر مئات الآلاف من الأشخاص في شوارع فرنسا خلال إضرابات وطنية احتجاجا على خطط التقشف الحكومية اليوم الخميس.

وتتوقع السلطات أن يشارك في الاحتجاج ما بين 700 ألف و800 ألف شخص.

بالإضافة إلى التظاهرات السلمية، يتوقع القائم بأعمال وزير الداخلية برونو ريتايو حدوث أعمال تخريب. وتم تعبئة ما مجموعه 80 ألف من أفراد قوات الأمن لهذا اليوم.

ومن المرجح أن تتسبب الإضرابات في تعطيل كبير لبعض جوانب الحياة العامة في فرنسا.

ومن المتوقع أن يشارك العديد من المعلمين في الإضراب، ومن المرجح أن تظل العديد من الصيدليات مغلقة.

كما يُتوقع إلغاء بعض الرحلات للقطارات بين المدن والإقليمية، وينبغي على سكان باريس الاستعداد لمشاكل كبيرة في وسائل النقل العام.

ومع ذلك، من المتوقع أن تسير حركة الملاحة الجوية في المطارات بشكل شبه طبيعي، ومن المتوقع حدوث اضطرابات أقل في السفر لمسافات طويلة.

ودعا تحالف واسع من النقابات إلى هذه الإضرابات. وتشعر النقابات بالغضب إزاء إجراءات التقشف المعلنة من قبل حكومة استقالت مؤخرا فقط.