سموترتيش: بدأت مفاوضات مع الأمريكيين لتقاسم أرباح الاستثمارات في غزة

وكالات

قالت القناة 12 العبرية، الأربعاء، إن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش تناول خلال قمة قمة التجديد الحضري التي نظمها مركز العقارات في إسرائيل، خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة.

وخلال كلمته، دعا سموتريتش إلى استغلال القطاع للاستثمار العقاري لتحقيق الأرباح منه، موضحا أن هناك خطة عمل أعدّها محترفون وقدّموها لترامب.

وأوضح سموتريتش، أنه بدأ مفاوضات مع المسؤولين الأمريكيين لتقاسم الأرباح من المشاريع الاستثمارية التي من المخطط إقامتها في غزة بعد تهجير سكانها.

وأضاف سموتريتش: "تحدثت معهم جدية لأنني لا أطلب الكثير، لقد دفعنا أموالا طائلة في هذه الحرب، علينا تقسيم نسبة ربحنا على الأرض، أنجزنا مرحلة الهدم والآن علينا البناء".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اقترح تهجير سكان غزة تحويل القطاع إلى منطقة استثمارية عقارية تحت مسمى "ريفييرا الشرق".