وزير الدفاع الإسرائيلي السابق: الحرب ضد حماس ستستغرق أوقاتا طويلة

وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، الأربعاء، إن تحقيق النصر لن يتم إلا بالقضاء على حماس وتحرير الأسرى، مؤكدا أنه مع أي عمل عسكري يؤدي إلى القضاء على المقاومة.

وأوضح جالانت في تصريحات إعلامية، أن التسوية لا يمكن أن تتم إلا بتحرير الأسرى أولا ثم القضاء على حماس، مضيفا "للأسف الحرب ضد حماس ستستغرق أوقاتا طويلة".

وأشار جالانت، إلى أن من واجب الدولة التوصل إلى اتفاقية تعيد كل الأسرى الموتى والأحياء، موضحا أنه كانت هناك فرص للتوصل لصفقة لإنهاء معاناة الأسرى أهمها يناير الماضي.

وذكر وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، أن جيش الاحتلال نفذ عملية تفجير أجهزة البيجر بشكل طارئ وسريع لأن حزب الله في لبنان كان بصدد كشف مخططاته.