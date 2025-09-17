فرنسا تنشر 80 ألف شرطي لمواجهة مظاهرات مرتقبة ضد سياسات ماكرون

باريس - (د ب أ)

أعلن وزير الداخلية في الحكومة الفرنسية المقالة برونو ريتايو عن نشر 80 ألف عنصر من الشرطة والدرك الوطني، في إضراب يوم غد الخميس تحسبا لحضور مجموعات "البلاك البلوك" العنيفة في صفوف المتظاهرين.

وتتوقع وزارة الداخلية مشاركة ما بين 700 ألف و800 ألف في مظاهرات الغد وهو رقم أعلى بكثير من أعداد المتظاهرين يوم العاشر من الشهر الجاري والذين قدروا بنحو 197 ألفا في كامل جهات البلاد.

وقال ريتايو، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الفرنسية اليوم الأربعاء: "اتوقع تعبئة قوية للغاية، في يوم مضطرب، قد نواجه محتجين عنيفين للغاية في الصباح الباكر، وبعد ذلك، ستكون هناك مظاهرات".

وتابع الوزير: "سيأتي ما بين خمسة آلاف و10 آلاف شخص من أجل الفوضى والتخريب وبدافع الكراهية للشرطة".

ولا تحمل جماعات "البلاك بلوك" الملثمة والمميزة بأزيائها السوداء، خلفيات أيديولوجية واضحة ولكن علاقاتها تقوم تقليديا على الصدام مع السلطة بجانب تعبيراتها المناوئة الليبرالية والرأسمالية.

وتعرف هذه الجماعات بتاريخ طويل من التحرك العنيف في المظاهرات منذ ظهورها الأول في ألمانيا الغربية في ثمانينيات القرن الماضي لتنتقل إلى باقي الدول الغربي.

وتأتي التحركات المعارضة لسياسات الرئيس ايمانويل ماكرون بعد أيام من الإطاحة بحكومة فرانسوا بايرو قبل أيام في البرلمان في تصويت على الثقة، وفي وقت تعاني فيه فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي من أزمة مالية معقدة.

وكان بايرو عرض خطة تقشفية بهدف توفير 44 مليار يورو من الانفاق تضمنت إجراءات غير شعبية وكانت سببا في عمليات تعبئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.