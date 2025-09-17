أحصنة وحرس شرف وعرض جوي.. بريطانيا تستقبل ترامب بمراسم غير مسبوقة

وكالات

تستعد المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، لتقديم ترحيب ملكي استثنائي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يقوم بزيارة دولة ثانية غير مسبوقة إلى بريطانيا، ليصبح أول رئيس أمريكي يحظى بهذا التكريم مرتين.

وسيتولى الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا، إلى جانب ولي العهد الأمير ويليام وزوجته كاثرين، استقبال ترامب وقرينته ميلانيا في قلعة وندسور، وتشمل مراسم الترحيب عرضًا عسكريًا يشارك فيه 1300 جندي و120 حصانًا، وموكبًا ملكيًا لعربات تجرها الخيول، إضافة إلى استعراض جوي مشترك للطائرات المقاتلة الأميركية والبريطانية من طراز "إف-35" وفريق "السهام الحمراء".

وترافق الزيارة إجراءات أمنية مشددة تهدف إلى إبعاد الرئيس الأمريكي عن أي احتجاجات محتملة، في ظل استطلاعات رأي تشير إلى فتور شعبي بريطاني تجاهه.

ويصف مراقبون الاستقبال العسكري المخصص لترامب هذا العام بأنه الأضخم في تاريخ الزيارات الرسمية الحديثة، متجاوزًا ما حظي به خلال ولايته الأولى عام 2019 حين استقبلته الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.

كما سيضع ترامب إكليلًا من الزهور على قبر الملكة إليزابيث الثانية، قبل أن يشارك في مأدبة عشاء رسمية في قلعة وندسور، يلقي خلالها كل من الملك والرئيس كلمة رسمية.

وكان ترامب قد أعرب، قبيل مغادرته واشنطن، عن سعادته بما وصفه "شرفًا عظيمًا" لحصوله على دعوة ثانية لزيارة دولة، فيما يُنتظر أن يلتقي في اليوم الثاني من زيارته رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.