

وكالات

توغلت آليات الجيش الإسرائيلي في ريف القنيطرة الشمالي جنوب غربي سوريا، إذ نفذ جنودها عمليات تفتيش وانتشار على أسطح بعض المنازل وسط تحليق منخفض للمسيرات.

وقالت قناة "الأخبارية السورية"، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في بلدتي جباتا الخشب وأوفانيا بريف القنيطرة الشمالي مصحوبة بآليات عسكرية محملة بالجنود وتنفذ عمليات تفتيش وانتشار على بعض أسطح المنازل وسط تحليق منخفض للمسيرات.

كانت قوات من إسرائيلية قد نفذت منذ بداية الشهر الحالي العديد من عمليات التوغل والاعتقال داخل بلدات بريف القنيطرة الشمالي حيث اعتقلت في عملية مشابهة مطلع الشهر الجاري 7 شبان من أبناء جباتا الخشب أيضا.

ويكرر الجيش الإسرائيلي في بياناته بهذا الخصوص تبرير عملياته بأنه يقوم بتحييد "نشاطات تشكل تهديدا للوجود الإسرائيلي انطلاقا من تلك المناطق وذلك منذ سقوط النظام السوري السابق في ديسمبر الماضي"، وفقا لروسيا اليوم.