ريال مدريد يمنع رفع الأعلام الفلسطينية في ملعبه

12:09 ص الأربعاء 17 سبتمبر 2025

ريال مدريد

مدريد (أ ب)

اشتبكت الشرطة الإسبانية مع جماهير مارسيليا قبل مباراة فريقهم أمام ريال مدريد مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبدأت الاشتباكات أثناء انتظار جماهير مارسيليا الدخول إلى ملعب سانتياجو برنابيو، معقل النادي الإسباني قبل المباراة، واستخدمت شرطة مكافحة الشغب هراوات لتفريق الجماهير الفرنسية، الذين حاولوا مغادرة المكان المخصص لهم أثناء انتظارهم خارج بوابات الملعب.

وكان من المتوقع حضور بضعة آلاف من جماهير مارسيليا للمباراة، بينما تمت السيطرة على الوضع بسرعة ودخل المشجعون الملعب في الوقت المناسب.

ولم يسمح أفراد الأمن بالملعب للجماهير برفع أعلام فلسطين التزاما بسياسة النادي حتى قبل أن تتصدر المظاهرات المؤيدة لفلسطين وتعطيلها لسباق إسبانيا للدراجات، عناوين الصحف في إسبانيا، وتمت مصادرة الأعلام من المشجعين الذين حاولوا الدخول بها إلى المدرجات.

