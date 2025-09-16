ترامب يشكر رئيس الوزراء الهندي لدعمه في إنهاء الحرب بأوكرانيا

وكالات

شكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على مساعدته في "إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا".

وكتب ترامب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، اليوم الثلاثاء: "لقد أجريت للتو مكالمة هاتفية رائعة مع صديقي رئيس الوزراء ناريندرا مودي. تمنيت له عيد ميلاد سعيد جدا! إنه يقوم بعمل هائل. ناريندرا: شكرًا لك على دعمك لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا!"

وتأتي المكالمة الهاتفية، بعد فترة من التوترات بين ترامب ومودي بسبب مسألة شراء النفط الروسي.

وذكرت تقارير إعلامية غربية، في أواخر أغسطس الماضي، أن رئيس الوزراء الهندي تجاهل اتصالات عدّة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.