كتب- محمد نصار:

تسلمت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، جائزة الآغا خان العالمية للعمارة في دورتها السادسة عشرة لعام 2025، عن مشروع إعادة إحياء مدينة إسنا التاريخية بمحافظة الأقصر، والذي اختارته لجنة التحكيم الرئيسية ضمن سبعة مشاريع فائزة هذا العام.

جاء ذلك خلال الاحتفالية الكبرى التي نظمتها مؤسسة الآغا خان للتنمية في مدينة بيشكيك بجمهورية قرغيزستان، بحضور الأمير رحيم آغا خان الخامس، رئيس شبكة الآغا خان للتنمية، وعدد من الشخصيات الدولية البارزة وأعضاء لجان التحكيم والتوجيه، وممثلي مؤسسة الآغا خان للثقافة، إلى جانب كبار المعماريين والخبراء الثقافيين من مختلف أنحاء العالم.

كما شارك ممثلو مؤسسة "تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة" المصممة والمنفذة للمشروع المصري، وفي مقدمتهم المهندس كريم إبراهيم مدير المشروع، والمهندسة نيفين عقل مديرة وحدة التصميم، وخبيرة التنمية شيرين زغو مسؤولة المكون السياحي والاقتصادي.

وفي كلمتها، أعربت وزيرة التنمية المحلية، عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث الثقافي والإنساني المتميز، مشيرة إلى أن جائزة الآغا خان باتت علامة عالمية بارزة في تكريم الإبداع والتميز بمجالات العمارة والتنمية المستدامة.

وأكدت أن فوز مدينة إسنا بهذه الجائزة المرموقة لا يقتصر على جودة التصميم وروعة التنفيذ، بل يترجم الدور المحوري للعمارة في تحسين جودة الحياة، والحفاظ على الهوية الثقافية، وتحقيق التوازن بين الأصالة والمعاصرة.

وأضافت أن هذا الإنجاز التاريخي يعكس جهود الدولة المصرية في حماية التراث العمراني وإحياء المدن التاريخية، ويعيد مصر بعد أكثر من 21 عامًا إلى منصة هذه الجائزة المرموقة، منذ تتويج مكتبة الإسكندرية عام 2004، مؤكدة أن لمصر مكانتها المستحقة في سجل الإبداع المعماري العالمي.

كما وجهت الوزيرة، الشكر والتقدير لمؤسسة الآغا خان على دعمها المستمر للتنمية الثقافية والحضارية، مرحبة بتعزيز التعاون مع المؤسسة خلال الفترة المقبلة لتنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات عملها.

وشددت على أن مصر تدرك جيدًا مكانة العمارة كأحد ركائز التنمية المحلية الشاملة، حيث تعمل الحكومة على استثمار هذا المجال في حماية التراث العريق، إلى جانب ابتكار حلول عمرانية حديثة تلبي متطلبات الحاضر وتطلعات المستقبل.

من جانبه، أكد محافظ الأقصر أن فوز مشروع إحياء إسنا بالجائزة يعكس نجاح الجهود المصرية في تعزيز السياحة والتنمية المستدامة في صعيد مصر.

وأوضح أن الدولة تنفذ حاليًا مشروعًا رائدًا لتطوير كورنيش إسنا بطول 1,260 مترًا ليصبح واجهة حضارية وسياحية متكاملة من خلال إنشاء ممشى نهري، وبازارات، ومسرح مفتوح، وحدائق ترفيهية، بما يسهم في تنشيط السياحة وتحسين جودة الحياة للسكان والزوار.

كما أشار إلى أعمال تطوير الفراغات العامة، ورفع كفاءة البنية الأساسية، وترميم واجهات المباني التراثية المحيطة بمعبد خنوم، وكذلك تطوير المسار المؤدي إلى المعبد عبر البازارات السياحية.

