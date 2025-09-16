إعلان

نتنياهو: بدأنا عملية قوية في غزة

10:34 ص الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

بنيامين نتنياهو

وكالات

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله، إن الجيش بدأ عملية حاسمة في غزة، معلنَا الدخول في مرحلة حاسمة.

وكثف الجيش الإسرائيلي -فجر اليوم الثلاثاء- قصفه الجوي والبري على مدينة غزة تزامنًا مع نسف مبان سكنية شمالي المدينة، ووجه إنذارًا لجميع سكان منطقتي ميناء غزة وحي الرمال بالإخلاء والنزوح جنوب القطاع، في حين استشهد 60 فلسطينيَا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر الاثنين.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن غزة "تحترق"، محذرًا من أن تل أبيب "لن تتراجع".

وزعم كاتس، أن الجيش الإسرائيلي "يضرب البنى التحتية للإرهاب بقبضة من حديد، ويقاتل الجنود بشجاعة لتهيئة الظروف أمام إطلاق سراح الأسرى وهزيمة حماس. لن نتوقف ولن نتراجع حتى ننجز مهمتنا".

