سكرتير مجلس الأمن الروسي يصل في زيارة عمل إلى بغداد

07:39 ص الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

سيرجي شويجو

وكالات

وصل سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويجو، في زيارة عمل إلى بغداد من المقرر أن يجري خلالها اجتماعات مع القيادة السياسية والعسكرية في العراق.

وجاء في بيان دائرة الصحافة في أمانة مجلس الأمن الروسي: "يصل سيرجي شويجو، أمين مجلس الأمن الروسي، إلى بغداد في زيارة عمل، سيعقد خلالها لقاءات مع القيادة السياسية والعسكرية العليا في العراق".

وأضاف بيان المجلس: "من المقرر خلال اللقاءات المقبلة أن يتم نقل توجه الجانب الروسي الداعم لمزيد من تعزيز وتطوير التعاون في مجال الأمن".

كما أوضحت الدائرة الصحفية أن المفاوضات في بغداد ستناقش، بالإضافة إلى الجوانب الراهنة للتعاون الثنائي الروسي العراقي، القضايا الإقليمية، وفقا لروسيا اليوم.

سيرجي شويجو كرتير مجلس الأمن الروسي جلس الأمن الروسي غداد
