

وكالات

قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، إن الولايات المتحدة لم تصل إلى مرحلة الاستغناء عن اليورانيوم الروسي بسبب حجم الاعتماد الكبير على الإمدادات القادمة من روسيا.

وأوضح رايت، أن واشنطن "تتحرك نحو إنهاء استخدام اليورانيوم المخصب الروسي، لكن الهدف لم يتحقق بعد".

ووفقا لبيانات بلومبرج، توفر روسيا حاليًا نحو ربع احتياجات 94 مفاعلا نوويا في الولايات المتحدة من اليورانيوم المخصب، وهي مفاعلات تولد حوالي 20% من الكهرباء في البلاد.

وتشير التقديرات إلى أن التوقف المفاجئ عن هذه الإمدادات قد يهدد نحو 5% من إنتاج الكهرباء الأمريكي، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف الوزير أن التخلي عن الواردات الروسية يتطلب تعزيز القدرات المحلية في مجال استخراج وتخصيب اليورانيوم.

كما تخطط إدارة الرئيس دونالد ترامب لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من اليورانيوم، بهدف التحوط من أي انقطاعات محتملة في الإمدادات ودعم تطوير الطاقة النووية في الولايات المتحدة.