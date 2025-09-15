إندونيسيا: العدوان الإسرائيلي على الدوحة غير مقبول

كتب- عبدالله محمود:

أكد وزير خارجية أندونيسيا سوغيونو، أن العدوان الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة غير مقبول، مشيرًا إلى أنه ليس عدوانا على سيادة قطر فحسب بل على السلم والأمن الدوليين وعلى الحوار والتفاوض.

وقال وزير خارجية إندونيسيا، في كلمته اليوم أمام القمة العربية الإسلامية الطارئة المنعقدة في الدوحة، إن جهود الوساطة القطرية تستحق الثناء، والعدوان الإسرائيلي على قطر يمثل انتهاكات للقانون الدولي.

وأعرب عن تضامن دولة إندونيسيا مع قطر بعد العدوان الإسرائيلي عليها، مؤكدًا أنه يجب الخروج من القمة برد جماعي ويجب أن نعرب عن رفضنا الجماعي لما تقوم به إسرائيل.

وانطلقت منذ قليل، فعاليات القمة العربية الإسلامية الطارئة، بالعاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث الرد على العدوان الإسرائيلي الآثم على قطر والذي وقع الثلاثاء الماضي.

