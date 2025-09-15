إعلان

إندونيسيا: العدوان الإسرائيلي على الدوحة غير مقبول

07:27 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

وزير خارجية أندونيسيا سوغيونو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- عبدالله محمود:

أكد وزير خارجية أندونيسيا سوغيونو، أن العدوان الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة غير مقبول، مشيرًا إلى أنه ليس عدوانا على سيادة قطر فحسب بل على السلم والأمن الدوليين وعلى الحوار والتفاوض.

وقال وزير خارجية إندونيسيا، في كلمته اليوم أمام القمة العربية الإسلامية الطارئة المنعقدة في الدوحة، إن جهود الوساطة القطرية تستحق الثناء، والعدوان الإسرائيلي على قطر يمثل انتهاكات للقانون الدولي.

وأعرب عن تضامن دولة إندونيسيا مع قطر بعد العدوان الإسرائيلي عليها، مؤكدًا أنه يجب الخروج من القمة برد جماعي ويجب أن نعرب عن رفضنا الجماعي لما تقوم به إسرائيل.

وانطلقت منذ قليل، فعاليات القمة العربية الإسلامية الطارئة، بالعاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث الرد على العدوان الإسرائيلي الآثم على قطر والذي وقع الثلاثاء الماضي.

لمتابعة تغطيتنا الشاملة عن قمة الدوحة اضغط هنا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سوغيونو وزير خارجية أندونيسيا قمة الدوحة قطر إسرائيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

نتنياهو يستقوي بأمريكا ويتحدى العرب وأوروبا: حكومات ضعيفة.. وسنضرب حماس أينما كانوا
رسالة تحذير لشعب إسرائيل.. نص كلمة السيسي في القمة العربية الإسلامية الطارئة
"أمن جماعي ومصير مشترك ورفض للتهجير".. ننشر نص البيان الختامي لقمة الدوحة
رضيع في حضن القاتلة وبكاء يهز القاعة.. كواليس محاكمة المتهمة بقتل أطفال المنيا - فيديو وصور
من هم أبرز القادة الحاضرين والغائبين عن قمة الدوحة؟
"بلا إجراءات ضد إسرائيل".. ماذا تضمن مشروع البيان الختامي لقمة الدوحة؟
وزير الأوقاف لمصراوي: أُشاهد مباريات كرة القدم.. وأمارس الرياضة بشكل منتظم