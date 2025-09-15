رئيس وزراء باكستان: ندعو إلى تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة

كتب- محمد جعفر:

أدان رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، الهجوم الذي تعرضت له دولة قطر الشقيقة، واصفاً إياه بأنه انتهاك صارخ لسيادة قطر، مشدداً على أن باكستان تدينه بشدة.

وأكد رئيس الوزراء الباكستاني خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة، تضامن بلاده الكامل مع قطر، مشيراً إلى أن هذا الهجوم يعكس طموحات إسرائيل في الهيمنة في المنطقة.

وأضاف أن العالم لا يزال يشهد المذبحة التي يتعرض لها سكان قطاع غزة، معرباً عن دعم باكستان لتشكيل فريق عمل عربي إسلامي يتخذ تدابير فعالة لمواجهة التصرفات الإسرائيلية.

ودعا رئيس الوزراء إلى وقف عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، مشدداً على ضرورة العمل الجاد لتحقيق حل الدولتين كخيار أساسي للسلام في المنطقة.

وانطلقت منذ قليل، فعاليات القمة العربية الإسلامية الطارئة، بالعاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث الرد على العدوان الإسرائيلي الآثم على قطر والذي وقع الثلاثاء الماضي.

لمتابعة تغطيتنا الشاملة عن قمة الدوحة اضغط هنا