إعلان

رئيس وزراء باكستان: ندعو إلى تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة

06:37 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد جعفر:

أدان رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، الهجوم الذي تعرضت له دولة قطر الشقيقة، واصفاً إياه بأنه انتهاك صارخ لسيادة قطر، مشدداً على أن باكستان تدينه بشدة.

وأكد رئيس الوزراء الباكستاني خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة، تضامن بلاده الكامل مع قطر، مشيراً إلى أن هذا الهجوم يعكس طموحات إسرائيل في الهيمنة في المنطقة.

وأضاف أن العالم لا يزال يشهد المذبحة التي يتعرض لها سكان قطاع غزة، معرباً عن دعم باكستان لتشكيل فريق عمل عربي إسلامي يتخذ تدابير فعالة لمواجهة التصرفات الإسرائيلية.

ودعا رئيس الوزراء إلى وقف عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، مشدداً على ضرورة العمل الجاد لتحقيق حل الدولتين كخيار أساسي للسلام في المنطقة.

وانطلقت منذ قليل، فعاليات القمة العربية الإسلامية الطارئة، بالعاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث الرد على العدوان الإسرائيلي الآثم على قطر والذي وقع الثلاثاء الماضي.

لمتابعة تغطيتنا الشاملة عن قمة الدوحة اضغط هنا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رئيس وزراء باكستان شهباز شريف تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة الهجوم الإسرائيلي على قطر انتهاك صارخ لسيادة قطر قمة الدوحة القمة العربية الإسلامية الطارئة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
عمان: نطالب بترجمة التضامن العربي والإسلامي إلى مواقف واضحة لوقف الاعتداءات

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

نتنياهو يستقوي بأمريكا ويتحدى العرب وأوروبا: حكومات ضعيفة.. وسنضرب حماس أينما كانوا
رسالة تحذير لشعب إسرائيل.. نص كلمة السيسي في القمة العربية الإسلامية الطارئة
بث مباشر.. قمة الدوحة لبحث الهجوم الإسرائيلي على قطر
رضيع في حضن القاتلة وبكاء يهز القاعة.. كواليس محاكمة المتهمة بقتل أطفال المنيا - فيديو وصور
من هم أبرز القادة الحاضرين والغائبين عن قمة الدوحة؟
"بلا إجراءات ضد إسرائيل".. ماذا تضمن مشروع البيان الختامي لقمة الدوحة؟
وزير الأوقاف لمصراوي: أُشاهد مباريات كرة القدم.. وأمارس الرياضة بشكل منتظم