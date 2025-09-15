إعلان

رئيس موريتانيا خلال قمة الدوحة: العدوان على قطر حلقة من سياسات الاحتلال العدوانية

05:42 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني

كتبت- أسماء البتاكوشي:

أكد رئيس موريتانيا أن العدوان الإسرائيلي على الدوحة ليس عارضًا أو واقعة عابرة، بل "حلقة تندرج في سلسلة من السياسات العدوانية التي دأب الاحتلال على انتهاجها"، مشددًا على خطورة ما يمثله هذا الهجوم على الاستقرار الإقليمي.

وقال الرئيس الموريتاني خلال كلمته أمام القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة، اليوم الإثنين، إن المساس بأمن قطر هو مساس بالأمن القومي العربي والإسلامي، مضيفًا أن بلاده تدين "بأشد العبارات الانتهاك الصارخ لسيادة دولة قطر الشقيقة"، ومؤكدًا على التضامن المطلق مع الدوحة في مواجهة الاعتداء.

وأشار إلى أن طبيعة المرحلة التي تمر بها المنطقة "تحتم علينا الانتقال إلى موقف موحد ومتماسك"، داعيًا إلى تعزيز العمل العربي والإسلامي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة.

وانطلقت منذ قليل، فعاليات القمة العربية الإسلامية الطارئة، بالعاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث الرد على العدوان الإسرائيلي الآثم على قطر والذي وقع الثلاثاء الماضي.

لمتابعة تغطيتنا الشاملة عن قمة الدوحة اضغط هنا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

موريتانيا قطر إسرائيل قمة الدوحة
