نتنياهو مهاجمًا أوروبا: حكومات ضعيفة ترضخ لضغوط الأقليات الإسلامية

03:22 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي

ترجمة – سارة أبو شادي:

هاجم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحكومات الأوروبية التي دعمت القضية الفلسطينية وأعلنت تأييدها لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وقال نتنياهو، خلال ظهوره إلى جانب السيناتور الأمريكي ماركو روبيو في مؤتمر صحفي بتل أبيب، إن حضور الداعمين لإسرائيل في واشنطن يمثل "رسالة إلى الحكومات الضعيفة التي ترضخ لضغوط الأقليات الإسلامية وحملات الشيطنة ضدنا"، على حد تعبيره.

وأكد نتنياهو أن إسرائيل لا تملك حليفًا أفضل من الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفًا: "ملتزمون بإعادة الأسرى من غزة، وعلينا أن نهزم حماس".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال لقائه روبيو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جعل العالم أفضل، واصفًا إياه بأنه "أعظم صديق لإسرائيل".

