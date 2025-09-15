كييف تعلن إسقاط 59 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

كييف- (د ب أ)

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الاثنين، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 59 من أصل 84 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وجنوب وشرق البلاد خلال الليل.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام ثلاثة صواريخ أرض-جو من طراز إس-300 تم إطلاقها من منطقتي كورسك وبيلجورود، بالإضافة إلى 84 طائرة مسيرة من طراز "شاهد" و"جيربيرا" وطرز أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق كورسك وبريانسك وأوريول وميليروفو وبريمورسكو-أختارسك الروسية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان إنه بحلول الساعة 09:00 صباح اليوم الاثنين، أسقطت قوات الدفاع الجوي أو عطلت 59 طائرة مسيرة معادية من طراز "شاهد"، و"جيربيرا" وطرز أخرى خداعية فوق شمال وجنوب وشرق أوكرانيا.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.