(د ب أ)

شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أهمية الطائرات المسيرة في الدفاع عن بلاده خلال الحرب مع روسيا، وفي الوقت نفسه عرض تقديم الدعم لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في مواجهة المسيّرات الروسية.

وقال زيلينسكي في خطابه المصور المسائي، اليوم الأحد: "أكثر العقوبات فعالية، العقوبات التي تعمل بشكل أسرع، هي الحرائق في المصافي النفطية الروسية، وفي محطاتها ومستودعاتها النفطية"، في إشارة إلى سلسلة من الهجمات الأوكرانية بالمسيّرات استهدفت قطاع النفط الروسي.

وقال إن هذه الهجمات مؤلمة بالنسبة لروسيا وتؤثر أيضا على جهود موسكو الحربية، مضيفًا "أن الهجمات قيدت بشكل كبير الصناعة النفطية الروسية، وهذا يقيد الحرب بشكل كبير".

ومؤخرا، هاجمت أوكرانيا واحدة من أكبر المصافي في روسيا، تقع في مدينة كيريتشي على بُعد 110 كيلومترات جنوب شرقي سان بطرسبورج.

وقبل التأكيد الرسمي على الهجوم، كانت صور ومقاطع فيديو تُظهر ألسنة لهب ضخمة فوق المصفاة قد انتشرت بالفعل على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا مستعدة لمشاركة خبراتها في مواجهة الهجمات الروسية بالمسيّرات مع الناتو، مشيرا إلى التوغّل الأخير لطائرات مسيرة روسية في الأجواء البولندية قبل أيام، وكذلك الحادث الأخير مع مسيرة روسية فوق رومانيا.

وأضاف: "نحن مستعدون لتدريب جميع الشركاء على هذا النوع من الدفاع". وتابع: "الجميع يرى أن الروس يبحثون عن طرق لتوسيع الحرب إلى أراضي بولندا ودول البلطيق، كما أن الجيش الروسي يختبر أيضا رومانيا".

وبينما يملك الناتو أسلحة دفاعية فعالة، قال زيلينسكي إن أوكرانيا طورت "حلولا أكثر كفاءة من حيث التكلفة، وواسعة النطاق، ومنهجية بشكل كبير".