مصر والكويت تؤكدان رفضهما أي اعتداء على سيادة الدول العربية

09:07 م الأحد 14 سبتمبر 2025

مصر والكويت تؤكدان رفضهما أي اعتداء على سيادة الدو

وكالات

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الشيخ عبد الله اليحيا وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، على هامش مشاركته في أعمال الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية المشتركة الطارئة المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة.

وثمّن الوزيران خصوصية العلاقات المصرية–الكويتية وما تشهده من تنسيق متواصل على المستويات كافة، مؤكدين الحرص على توسيع نطاق التعاون الثنائي، خاصة في المجالين الاقتصادي والاستثماري، بما يرسخ الروابط التاريخية الممتدة بين البلدين ويعزز الشراكة القائمة بينهما.

وتوافق الوزيران على أهمية مواصلة تبادل الزيارات رفيعة المستوى ودفع آليات التعاون المؤسسي.

وعلى الصعيد الإقليمي، جدد الوزيران التعبير عن تضامنهما مع دولة قطر إزاء العدوان الإسرائيلي الأخير، مشددين على رفض أي اعتداء على سيادة الدول العربية أو المساس بأمنها واستقرارها.

وأكد وزيرا الخارجية ضرورة وضع حد عاجل للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ووقف الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك سياسات الحصار والتجويع والتوسع الاستيطاني ومحاولات التهجير.

وأعاد الوزيران التأكيد على أن تحقيق الاستقرار الإقليمي يتحقق من خلال التوصل لتسوية شاملة للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، وبما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

مصر الكويت بدر عبدالعاطي الخارجية المصرية سيادة الدول
