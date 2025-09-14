إعلان

العراق يدعو لتشكيل "حلف إسلامي عسكري" لمواجهة إسرائيل

02:19 م الأحد 14 سبتمبر 2025

محمد شياع السوداني

وكالات

دعا رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، إلى إنشاء "حلف إسلامي عسكري" للتصدي لخطر إسرائيل، وذلك بالتزامن مع القمة العربية الإسلامية الطارئة المنعقدة في الدوحة الأحد والاثنين، والتي من المتوقع أن يتم فيها الإعلان عن تفعيل "الناتو العربي"، الذي اقترحته مصر ام 2015.

وأشار السوداني، في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إلى أن "العدوان الإسرائيلي على قطر يمثل حدثًا صادمًا وخرقًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية"، مؤكدًا أن ما جرى "تجاوز على دولة شقيقة وتهديد لأمن المنطقة بأكملها، ويعكس النهج العدواني للحكومة الإسرائيلية".

كما دعا إلى تشكيل تحالف سياسي وأمني واقتصادي للدول الإسلامية، مشددًا على أن "لا شيء يمنع من إقامة قوة أمنية مشتركة للدفاع المشترك". وأضاف أن لدى الدول العربية والإسلامية "الكثير من الأوراق التي يمكن استثمارها لردع العدوان الإسرائيلي، الذي لن يتوقف عند قطر"، معتبرًا أن ما يجري في غزة منذ أكثر من عامين هو قتل ممنهج يعكس استخفاف الحكومة الإسرائيلية بالقوانين والمواثيق كافة.

العراق إسرائيل محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي القمة العربية الإسلامية قمة الدوحة
