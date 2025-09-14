إعلان

جيش الاحتلال يدمر برج الكوثر بمدينة غزة (فيديو)

11:10 ص الأحد 14 سبتمبر 2025

الجيش الإسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أكد مراسل الجزيرة، أن جيش الاحتلال دمر بعدد من الصواريخ برج الكوثر السكني في حي الرمال الجنوبي بمدينة غزة.

وفي وقتٍ سابق من صباح اليوم، أمر جيش الاحتلال سكان برج الكوثر السكني غربي مدينة غزة بالإخلاء تمهيدًا لقصفه، استمرارًا لسياسته بتدمير أبراج المدينة لدفع السكان لمغادرة غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، في بيان عبر صفحته الرسمية بمنصة "إكس"، إن الجيش سيهاجم البرج في الوقت القريب، بزعم وجود "بنى تحتية لحماس داخله أو بجواره".

ومن جانبه، شدد مكتب الإعلام الحكومي بالقطاع على أن الاحتلال يدعي استهداف المقاومة بينما يقصف الأبراج والمدارس بهدف الإبادة والتهجير في مدينة غزة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جيش الاحتلال الاحتلال الاسرائيلي الجيش الاسرائيلي مدينة غزة قطاع غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام.. وتكشف موعد انخفاض الحرارة
زعيم المعارضة الإسرائيلية: اقتراح تشكيل قوة عربية "ضربة خطيرة" لاتفاقيات السلام