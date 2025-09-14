جيش الاحتلال يدمر برج الكوثر بمدينة غزة (فيديو)

وكالات

أكد مراسل الجزيرة، أن جيش الاحتلال دمر بعدد من الصواريخ برج الكوثر السكني في حي الرمال الجنوبي بمدينة غزة.

وفي وقتٍ سابق من صباح اليوم، أمر جيش الاحتلال سكان برج الكوثر السكني غربي مدينة غزة بالإخلاء تمهيدًا لقصفه، استمرارًا لسياسته بتدمير أبراج المدينة لدفع السكان لمغادرة غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، في بيان عبر صفحته الرسمية بمنصة "إكس"، إن الجيش سيهاجم البرج في الوقت القريب، بزعم وجود "بنى تحتية لحماس داخله أو بجواره".

ومن جانبه، شدد مكتب الإعلام الحكومي بالقطاع على أن الاحتلال يدعي استهداف المقاومة بينما يقصف الأبراج والمدارس بهدف الإبادة والتهجير في مدينة غزة.