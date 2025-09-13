طالبان تعلن اتفاقا مع مبعوثي ترامب على تبادل الأسرى في كابول

كابول - (أ ب)

أعلنت حركة طالبان، اليوم السبت، أنها توصلت إلى اتفاق مع مبعوثين أمريكيين بشأن تبادل للأسرى، في إطار مساع لتطبيع العلاقات بين الولايات المتحدة وأفغانستان.

ولم تكشف الحركة تفاصيل عملية التبادل، فيما لم يُعلّق البيت الأبيض على الاجتماع الذي جرى في كابول أو على ما ورد في بيان طالبان.

ونشرت الحركة صورا من المحادثات، تُظهر وزير خارجيتها أمير خان متقي برفقة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون الرهائن، آدم بويلر، ومبعوث أمريكي آخر في غرفة مع عدد من المسؤولين.

وقالت طالبان في بيانها إن بويلر "أكد أن الجانبين سيقومان بعملية تبادل للمعتقلين"، من دون الإفصاح عن عددهم أو هوياتهم أو أسباب احتجازهم.

ويأتي اللقاء بعد أن أفرجت طالبان، في مارس الماضي، عن المواطن الأمريكي جورج جليزمان الذي كان قد اختُطف أثناء جولة سياحية في أفغانستان، ليصبح ثالث رهينة تُطلق الحركة سراحه منذ تولي الرئيس دونالد ترامب الرئاسة.

كما جاءت المحادثات بعد انتقادات حادة من طالبان لقرار ترمب الجديد بحظر دخول الأفغان إلى الولايات المتحدة.

وأضاف البيان أن "محادثات شاملة جرت حول سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا المتعلقة بالمواطنين، وفرص الاستثمار في أفغانستان"، مشيرا إلى أن الوفد الأمريكي قدّم تعازيه أيضا في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب شرق أفغانستان أواخر الشهر الماضي.