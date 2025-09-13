إنفاق السياح في السعودية يتجاوز 14 مليار دولار خلال الصيف

الرياض - (د ب أ)

أظهرت بيانات جديدة نشرتها وزارة السياحة السعودية اليوم السبت ارتفاع حجم إنفاق السياح في المملكة من الداخل والخارج خلال موسم الصيف للعام 2025، ليبلغ 53.2 مليار ريال (14.18 مليار دولار).

وسجلت المملكة نمواّ في إنفاق السياح خلال موسم الصيف للعام الجاري بلغ 15%، مقارنة بصيف العام الماضي، وفق بيانات وزارة السياحة السعودية اليوم السبت.

وحقق برنامج "صيف السعودية 2025"، أرقام نمو قياسية في مؤشرات السياحة، إذ بلغ عدد السياح من الداخل والخارج في جميع وجهات المملكة أكثر من 32 مليون سائح، بنمو بلغ 26% عن العام الماضي.

وسجلت منطقة عسير نمواً استثنائياً من حيث عدد السياح القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 49%.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا النجاح يأتي امتداداً لجهود منظومة السياحة السعودية في تطوير القطاع وتعزيز الترويج للمقوّمات السياحية الوطنية، ضمن مستهدفات "رؤية 2030".

وتهدف "رؤية 2030"، إلى "ترسيخ مكانة السعودية وجهةً سياحيةً عالمية رائدة، عبر استحداث منتجات سياحية نوعية، واستضافة الفعاليات العالمية والأنشطة الثقافية، والارتقاء بجودة الخدمات السياحية.

وكان تقرير "باروميتر السياحة العالمية" أشار، في يوليو 2025، إلى تصدر السعودية المركز الأول عالمياً كأعلى وجهة سياحية في نسبة نمو إيرادات السياح الدوليين، خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة المماثلة من 2019.

وسجلت المملكة نمواً في أعداد السياح الدوليين بنسبة 102% خلال الربع الأول من العام 2025، مقارنةً بالفترة المماثلة من عام 2019.