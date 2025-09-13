وزير الخارجية: مصر تواجه تحديات وجودية غير مسبوقة من مختلف الاتجاهات

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن وزارته تتحمل مسؤولية شاملة تجاه ما يقرب من 14 مليون مصري يقيمون في الخارج، مشددًا على أن الدولة تقدم لهم كل أشكال الدعم تقديرًا لوطنيتهم وإسهاماتهم المستمرة.

وخلال مشاركته في صالون ماسبيرو الثقافي، أوضح "عبد العاطي"، أن المصريين بالخارج يشكلون ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، حيث أصبحت تحويلاتهم المالية المصدر الأول للعملة الصعبة، إلى جانب دورهم البارز في الدفاع عن ثورة 2013، بما يعكس عمق ارتباطهم بالوطن.

وأضاف وزير الخارجية، أن الدولة المصرية، بإرادة مؤسساتها وتلاحم شعبها، تقف بحزم ضد أي محاولات تستهدف حدودها أو مصالحها، مؤكدًا الثقة في القيادة السياسية لمواجهة التحديات على المستويين العربي والإفريقي.

وأشار "عبد العاطي"، إلى أن مصر تواجه تحديات وجودية غير مسبوقة من جميع الاتجاهات الجغرافية، في ظل الأزمات المتصاعدة في المنطقة، بما في ذلك الوضع في سوريا ولبنان، مؤكدًا أن هذه التحديات تمس جوهر الأمن القومي المصري والعربي.

وشدد على أن السياسة المصرية تضع في أولوياتها الحفاظ على الدولة الوطنية في دول مثل ليبيا، السودان، اليمن، سوريا، لبنان، الصومال، والقرن الإفريقي، باعتبار أن انهيار مؤسسات هذه الدول يفتح الباب أمام الفوضى والتنظيمات المتطرفة.

واختتم وزير الخارجية بالتأكيد على أن وحدة الشعب المصري والتفافه حول قيادته تمثل سر قوة الدولة، وهو ما يمكّنها من مواجهة هذه التحديات بثبات وصلابة.

