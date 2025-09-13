إعلان

كوريا الجنوبية تحتفل بمرور 30 عامًا على العلاقات مع مصر في دار الأوبرا (صور)

10:09 ص السبت 13 سبتمبر 2025
كتب وتصوير- هاني رجب:

أقام سفير كوريا الجنوبية كيم يونج هيون، مساء أمس، حفل بدار الأوبرا المصرية بمناسبة مرور ذكرى 30 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية ومصر.

وشمل الحفل عرض أوبرالي لأشهر الفنانين من كوريا الجنوبية ومصر، وقد حضر الحفل عدد من السفراء والشخصيات العامة منهم مساعد وزير الثقافة للعلاقات الخارجية، والسفير عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، والوزير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، والنائب حازم عمر رئيس حزب الشعب.

كما حضر عدد من السفراء، وهم: هيرو مصطفى راج السفيرة الأمريكية، وسفير تشيلى وحرمه وسفير النرويج وسفير هولندا وسفيرة قبرص وسفير اليابان، ورجل الأعمال خالد نصير وعماد يس وغادة سرحان.

