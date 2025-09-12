إعلان

السعودية تدين تصريحات نتنياهو "العدوانية" ضد قطر

08:53 م الجمعة 12 سبتمبر 2025

المملكة العربية السعودية

وكالات

أدانت المملكة العربية السعودية واستنكرت بشدة التصريحات "العدوانية" لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضد دولة قطر.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان عبر صفحتها الرسمية بمنصة "إكس"، إن المملكة تجدد تضامنها مع دولة قطر الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات، لتؤكد أن هذه التصريحات والممارسات العدوانية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، وانتهاكاتها الجسيمة والخطيرة للقوانين والأعراف الدولية، تحتم على المجتمع الدولي مواصلة اتخاذ الإجراءات الفعلية لوضع حد لهذه السياسات الإسرائيلية التخريبية في المنطقة.

والأربعاء حذر نتنياهو قطر من أنه "عليها إما طرد مسؤولي حركة حماس أو تقديمهم للعدالة، لأنه إذا لم تفعلوا ذلك فإننا سنفعل ذلك".

وأتى تحذير نتنياهو بعد يوم من توجيه إسرائيل غارة جوية على الدوحة، استهدفت مقر إقامة قادة حركة حماس أثناء مناقشة مقترح أميركي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

السعودية نتنياهو قطر تصريحات نتنياهو وزارة الخارجية السعودية حكومة الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل الدوحة قادة حركة حماس قطاع غزة
