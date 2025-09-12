السعودية تدين تصريحات نتنياهو "العدوانية" ضد قطر

وكالات

أدانت المملكة العربية السعودية واستنكرت بشدة التصريحات "العدوانية" لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضد دولة قطر.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان عبر صفحتها الرسمية بمنصة "إكس"، إن المملكة تجدد تضامنها مع دولة قطر الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات، لتؤكد أن هذه التصريحات والممارسات العدوانية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، وانتهاكاتها الجسيمة والخطيرة للقوانين والأعراف الدولية، تحتم على المجتمع الدولي مواصلة اتخاذ الإجراءات الفعلية لوضع حد لهذه السياسات الإسرائيلية التخريبية في المنطقة.

والأربعاء حذر نتنياهو قطر من أنه "عليها إما طرد مسؤولي حركة حماس أو تقديمهم للعدالة، لأنه إذا لم تفعلوا ذلك فإننا سنفعل ذلك".

وأتى تحذير نتنياهو بعد يوم من توجيه إسرائيل غارة جوية على الدوحة، استهدفت مقر إقامة قادة حركة حماس أثناء مناقشة مقترح أميركي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.