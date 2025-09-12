عمره 22 عامًا ووالده ضابط شرطة.. من هو قاتل تشارلي كيرك؟

كتب- عبدالله محمود

كشفت صحيفة "سي إن إن" الأمريكية تفاصيل القبض على المتهم باغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك المؤيد لإسرائيل.

وأفادت الصحيفة الأمريكية أن المتهم في جريمة قتل تشارلي كيرك يُدعى تايلر روبنسون، ويبلغ من العمر 22 عامًا، ومن سكان ولاية يوتا في واشنطن.

ووفقًا للتقرير، سلّمه والده الذي كان يعمل ضابط في إدارة شرطة مقاطعة واشنطن لمدة 27 عامًا، إلى جهات إنفاذ القانون بعد اعترافه بارتكاب جريمة القتل، وقد تعرّف عليه والده من خلال مقاطع الفيديو التي نشرتها السلطات الأمريكية والمتداولة على الإنترنت.

ونقلت "سي إن إن" عن أربعة مصادر مطلعة أن الشاب قاتل كيرك اعترف لوالده بأنه مطلق النار، وأبلغ والده السلطات بأنه احتفظ بابنه ريثما يتم احتجازه رسميًا.

ومن جانبه، أعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل أنه تم القبض على تايلر روبنسون في الساعة العاشرة مساء يوم الخميس في ولاية يوتا.

وقال باتيل خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "في أقل من 36 ساعة، وبفضل الثقل الكامل للحكومة الفيدرالية والقيادة والحاكم كوكس، تم القبض على المشتبه به في فترة زمنية تاريخية".

وأضاف باتيل أن مكتب التحقيقات الفيدرالي قام بالفعل بتقييم الأدلة الجنائية، حيث يتم فحص أكثر من 11 ألف دليل محتمل، وفي النهاية تم ضبط المتهم.

وأكد حاكم ولاية يوتا سبنسر كوكس أن المحققين عثروا على البندقية التي استُخدمت في اغتيال تشارلي كيرك ملفوفة بمنشفة، وعليها كتابات محفورة على أغلفة الطلقات.

وقال كوكس: "نُقشت على أغلفة الطلقات الثلاث غير المُطلقة الكلمات التالية: "يا فاشي، علامة تعجب، علامة تعجب، رمز سهم لأعلى، ورمز سهم لليمين، وثلاثة رموز سهم لأسفل".

وأشار حاكم ولاية يوتا إلى أن أحد أفراد أسرة المتهم بقتل تشارلي كيرك أكد أن تايلر روبنسون تحدث بشكل سلبي عن الضحية قبل إطلاق النار عليه.

وأضاف كوكس: "أجرى المحققون مقابلة مع أحد أفراد عائلة روبنسون، الذي صرّح بأن روبنسون أصبح أكثر ميلاً إلى السياسة في السنوات الأخيرة، وأنه كان يكره كيرك".

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، إن والدة المتهم تعمل في شركة لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على الرعاية، ولديه شقيقان أصغر سناً، وكان طالبًا في جامعة ولاية يوتا بمنحة دراسية لكنه حضر لمدة فصل دراسي واحد فقط في عام 2021.

وقيم "ديلي ميل" المنزل الذي يعيش فيه المتهم بقيمة 600 ألف دولار في واشنطن بولاية يوتا والذي يقع على بعد حوالي 260 ميلاً من مكان اغتيال كيرك.

ويشير التقرير أن روبنسون كان كثيرًا ما يتواجد حول الأسلحة عندما كان طفلاً، بما في ذلك صورة شاركتها والدته على منصة أكس، ويظهر فيها وهو يقف مع مدفع رشاش من عيار 50 من طراز M2 Browning، مؤكدًا أنه تلقى أسلحة كهدية في عيد الميلاد.