إعلام عبري: رئيس الأركان الإسرائيلي قلق من فشل عملية احتلال غزة

وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير قلق للغاية من فشل عملية احتلال غزة في تحقيق الأهداف التي يريدها المستوى السياسي.

وأفادت الصحيفة، بأن زامير محبط من تردد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسئيل سموتريتش في اتخاذ القرارات البعيدة المدى بشأن "اليوم التالي" في قطاع غزة.

وذكرت أن زامير كاد يتوسل للمستوى السياسي ليعرف ما الذي يريدونه من استمرار العمليات العسكرية في الأماكن نفسها واتهام الجيش بعدها بالفشل.

وأشارت "يديعوت أحرونوت"، إلى أن العملية الحالية في غزة ستنتهي كسابقاتها و"الإنجازات" ستتآكل مع مرور الوقت.