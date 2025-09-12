ترامب يطالب بإعدام قاتل تشارلي كيرك

القاهرة- مصراوي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه يأمل أن يحصل قاتل الناشط السياسي تشارلي كيرك على عقوبة الإعدام.

وأوضح ترامب – خلال مقابلة على قناة فوكس نيوز أعلن فيها أن السلطات تحتجز مشتبهًا به – أن كيرك كان "أرقى الأشخاص"، موجّهًا انتقادات لاذعة للمطلق النار الذي لم تكشف أجهزة إنفاذ القانون عن اسمه بعد.

وأضاف ترامب: "حسنًا، آمل أن تتم إدانته – وأتخيل أنه سيكون كذلك – وآمل أن يحصل على عقوبة الإعدام. ما فعله… تشارلي كيرك، لقد كان أرقى شخص، لم يكن يستحق ذلك أبدًا. كان يعمل بجد وبإتقان، والجميع كانوا يحبونه".

وفي جزء آخر من المقابلة، أشار ترامب إلى أن حاكم ولاية يوتا، سبنسر كوكس، قد عبّر عن عزمه السعي لتطبيق عقوبة الإعدام على القاتل.

وقال ترامب: "في يوتا، لديهم عقوبة الإعدام، وهناك حاكم جيد جدًا. لقد تعرفت على الحاكم، وهو مصرّ على تنفيذ عقوبة الإعدام في هذه القضية".

وعندما طُلب منه التعليق عما إذا كان إطلاق النار حادثًا معزولًا، أجاب ترامب أنه "يبدو كذلك".

كما أكد الرئيس أنه لم يشاهد مقاطع الفيديو التي تُظهر لحظة مقتل كيرك، والتي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وصُوّرت داخل حرم جامعة يوتا فالي.

وقال ترامب: "لم أرغب في المشاهدة، سمعت بما فيه الكفاية. لم أكن لأكون طبيبًا جيدًا، دعوني أقولها بهذه الطريقة. سمعت ما يكفي، لم أرغب في مشاهدته، لم أرغب في أن أتذكر تشارلي بتلك الطريقة".