بق وحشرات غامضة تهاجم جنود الاحتلال في غزة وتصيب العشرات "صور"

القاهرة- مصراوي

اشتكى العشرات من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي المتمركزين في قطاع غزة من إصابات جلدية خطيرة وحكة مستمرة، خصوصًا أثناء الليل، نتيجة انتشار البق في المباني التي يُجبر الجنود على المكوث فيها.

وفي الأيام الأخيرة، أبلغ مجندون من مواقع في شمال قطاع غزة، بمناطق مثل حي الزيتون وجباليا، عن الظاهرة. وقال موقع يديعوت أحرونوت العبري إن جنودًا من لواءي "جولاني" و"كفير" أصيبوا بحكة وأمراض جلدية غريبة، نتيجة نومهم على فرشات موبوءة بهذه الحشرات غير المرئية وغير المسموعة.

وأوضح أحد الجنود من لواء جولاني للموقع العبري: "حتى من حصل على سرير ونام بعيدًا عن الأرض يعاني من الحكة الرهيبة، لأن البق يلتصق ويتكاثر في الزي العسكري وأكياس النوم. لا توجد هنا حمامات، وإنما فقط مناديل مبللة، لذلك نرتدي نفس الملابس العسكرية المتعرقة طوال الوقت."

من جانبه، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "الادعاء بشأن انتشار البق غير معروف. ومع ذلك، سيتم فحصه مرة أخرى مع الوحدات المختلفة لضمان رفاهية الجنود. في الأمس وأيام أخرى جرت زيارات من مبيد في الموقع المذكور، ولم يتم العثور على دليل على وجود البق، لكن جرى تنفيذ عملية إبادة وقائية للآفات".