رئيس الوزراء البولندي: "هجوم المسيرات" لم يحدث عن طريق الخطأ

وارسو- (د ب أ)

قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إن "هجوم المسيرات" الذي شنته روسيا على بلاده لم يحدث "عن طريق الخطأ"، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وكتب توسك في منشور على منصة إكس: "نتمنى أيضا لو كان هجوم المسيرات على بولندا قد حدث عن طريق طريق الخطأ. لكنه لم يكن كذلك. ونحن نعلم هذا". وجاء المنشور بعد ساعات من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين أن التوغل ربما كان "عن طريق الخطأ".

وكانت وارسو أعلنت أمس الأول الأربعاء، خلال الغارات الجوية الروسية على أوكرانيا ليلا، أن 19 مسيّرة دخلت المجال الجوي البولندي. وقد أسقطت القوات الجوية البولندية وحلفاء آخرون في حلف شمال الأطلسي (ناتو) بعض هذه الطائرات.

وفرضت بولندا قيودا على الملاحة الجوية على طول حدودها الشرقية، بعد دخول أكثر من 10 مسيّرات روسية المجال الجوي للبلاد، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء البولندية أمس الخميس، نقلا عن متحدث باسم هيئة الطيران.

وأضاف المتحدث أن القيود ستظل سارية حتى التاسع من ديسمبر/كانون الأول المقبل على طول الحدود مع بيلاروسيا وأوكرانيا، وأنها ستشمل ارتفاعات من مستوى سطح الأرض وحتى 3000 متر.