مؤسسة غزة الإنسانية توقف توزيع المساعدات المخصصة للنساء

تل أبيب- (د ب أ)

قالت مؤسسة غزة الإنسانية إنها ستوقف مؤقتا توزيع المساعدات المخصصة حصرا للنساء في قطاع غزة، مشيرة إلى خطط مزعومة من قبل حركة حماس الفلسطينية المسلحة لتعطيل العمليات.

ووفقا للمؤسسة، وهي منظمة تدعمها الولايات المتحدة وإسرائيل، تجمع مئات الرجال في مركز مساعدات في خان يونس جنوب غزة يوم الخميس.

وقالت المؤسسة في بيان على منصة إكس: "أبلغتنا مصادر محلية موثوقة أن هؤلاء الرجال هم من حماس، وكانوا يخططون لاقتحام الموقع".

وتابعت "كما تلقينا معلومات موثوقة تفيد بأن عناصر من حماس كانوا يخططون للتسلل إلى أماكن توزيع المساعدات المخصصة للنساء فقط وهم يرتدون زي النساء".

ولم يتسن التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل حتى الآن.

وقالت المؤسسة إنها أغلقت الموقع مبكرا وستعلق توزيع المساعدات المخصصة للنساء فقط في جميع مواقعها اليوم الجمعة.

وأضافت المؤسسة: "هذا ليس خيارا نريده، إنه قرار فرضته حماس".

وقالت "لا نعرف بعد متى سنتمكن من إعادة فتح أماكن توزيع المساعدات المخصصة للنساء فقط. ومع ذلك، نحن نعمل بجد للقيام بذلك في أسرع وقت ممكن".

يشار إلى أن المؤسسة كانت مصدر جدل، ويرجع ذلك جزئيا إلى التقارير المتكررة عن حوادث مميتة بالقرب من مواقعها لتوزيع المساعدات.