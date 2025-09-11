بعد إصابة جنديين.. الجيش الإسرائيلي يفرض طوقًا على طولكرم بالضفة

وكالات

قالت هيئة البث العبرية، الخميس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يفرض طوقا على مدينة طولكرم بالضفة الغربية، ويجري عمليات تمشيط بعد إصابة جنديين جراء تفجير عبوة ناسفة.

وفي وقت سابق من اليوم، أصيب جنديان إسرائيليان إثر انفجار عبوة ناسفة قرب مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية.

ووفق موقع" 0404" الإسرائيلي، :"فجر مقاومون عبوة ناسفة على قواتنا في منطقة طولكرم - بالقرب من معبر نيتساني عوز"، مؤكدا إصابة جنديين بجروح.

وأفادت قناة 13 الإسرائيلية بأن "الجيش الإسرائيلي فرض الحصار على مدينة طولكرم".

بدورها، قالت سرايا القدس-كتيبة طولكرم ، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي ، :"تمكن مقاتلونا برفقة أبطال شعبنا اليوم من تفجير عبوة ناسفة معدة مسبقًا من نوع شجاع 1 بآلية عسكرية من نوع نمر وإخراجها عن الخدمة قرب حاجز تسناعوز محققين إصابات مؤكدة".

وأضافت :"أكد مجاهدونا رصد هبوط الطيران المروحي للإخلاء".