بريطانيا تقيل سفيرها في واشنطن بسبب علاقاته بجيفري إبستين

01:25 م الخميس 11 سبتمبر 2025

بريطانيا

وكالات
أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الخميس، إقالة سفيرها لدى الولايات المتحدة، بيتر ماندلسون، بعد تسريبات جديدة كشفت عن علاقات وثيقة جمعته برجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري إبستين، المدان سابقاً بجرائم استغلال قاصرات.

وجاء القرار عقب ضغوط سياسية متصاعدة في الداخل البريطاني، إثر ظهور رسائل إلكترونية ومواد توثق طبيعة العلاقة بين ماندلسون وإبستين.

وأظهرت بعض هذه الوثائق أن السفير السابق كان قد بعث برسائل دعم لإبستين خلال فترة محاكمته عام 2008، فيما تضمنت أخرى إشارات شخصية أثارت جدلاً واسعاً، من بينها وصفه لإبستين في رسالة تهنئة بعيد ميلاده بأنه "أفضل صديق لي".

وقالت الخارجية البريطانية، "في ضوء المعلومات الإضافية في رسائل البريد الإلكتروني التي كتبها بيتر ماندلسون، طلب رئيس الوزراء من وزير الخارجية سحبه من منصبه كسفير".

وأضافت الوزارة إن الكشف عن اقتراح ماندلسون بأن إدانة إبستين الأولى كانت خاطئة ويجب الطعن فيها كان "معلومات جديدة".

