أشاد رئيس تحرير جريدة الشرق القطرية جابر الحرمي، بتعامل الدوحة مع الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قيادات حركة حماس في قطر والذي قُوبل بإدانة عربية ودولية واسعة.

وأشار الحرمي، في مقال نشرته جريدة الشرق، إلى أن ما يميز السياسة القطرية أنها لا تُبنى على ردود الفعل، بل تستند إلى حكمة وإرادة دبلوماسية واعية في أداء دور الوساطة لخلق الحلول للنزاعات المختلفة.

وأكد الحرمي، على أن الهجوم الذي تعرضت له قطر، سيسجله التاريخ على همجية رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي مارس إرهاب دولة وتجاوز كل القيم الأخلاقية وضرب بها عرض الحائط، حيث أقدم على خطوة غادرة تجاه دولة بحق دولة ساعية إلى السلام.

واستشهد الحرمي بتصريحات وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، التي قال فيها إن "الاعتداء على الدوحة رسالة من نتنياهو إلى العالم بأنه يريد إغلاق أبواب السلام والتنمر على المنطقة بأسرها".

واعتبر الحرمي، أن أسلوب تعامل الدوحة مع الهجوم الإسرائيلي الغادر، جدير بأن يُدرس في المعاهد الدبلوماسية وكليات العلوم السياسية، مؤكدا أن هذا الأسلوب "نموذج لقدرة الدبلوماسية على هزيمة الغطرسة العسكرية والعدوانية"، إذ قلبت الدوحة الطاولة على نتنياهو "الذي فشل في تحقيق أي من أهداف الهجوم".

وفي المقابل، يرى الحرمي، أن الدوحة نجحت في تحويل الاعتداء الإسرائيلي إلى "استفتاء عالمي وعربي وإسلامي" على التضامن معها وتجديد الثقة في دورها كوسيط نزيه يحظى باحترام العالم.

وشدد الكاتب القطري، على أن الدوحة أثبتت مجددا أنها أقوى من التحديات وقدرتها على تخطّي الأزمات بحكمة سياسية وعزيمة وثبات.