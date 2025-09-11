وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 17 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

موسكو- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 17 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي ست مقاطعات روسية خلال الليل.

وقال البيان " خلال الليل الماضية اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 17 طائرة أوكرانية مسيرة"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه "تم إسقاط 6 طائرات مسيرة فوق مقاطعة فورونيج، وخمس فوق مقاطعة بيلجورود، واثنتين فوق كل من مقاطعتي بريانسك وكورسك، وواحدة فوق مقاطعة ليبيتسك، وأخرى فوق مقاطعة تومبوف".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.



