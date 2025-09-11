إعلان

وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 17 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

10:36 ص الخميس 11 سبتمبر 2025

وزارة الدفاع الروسية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

موسكو- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 17 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي ست مقاطعات روسية خلال الليل.

وقال البيان " خلال الليل الماضية اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 17 طائرة أوكرانية مسيرة"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه "تم إسقاط 6 طائرات مسيرة فوق مقاطعة فورونيج، وخمس فوق مقاطعة بيلجورود، واثنتين فوق كل من مقاطعتي بريانسك وكورسك، وواحدة فوق مقاطعة ليبيتسك، وأخرى فوق مقاطعة تومبوف".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.


لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الدفاع الروسية اسقاط طائرات مسيرة أوكرانيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

10 قنابل لم تُدمر مقر حماس.. إسرائيل تكشف تفاصيل جديدة عن هجوم الدوحة
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الخميس