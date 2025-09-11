الإخوان المسلمون عن مقترح حل الجماعة في سوريا: لا حُجة ووجودنا ضروري

وكالات

أكد المراقب العام لجماعة الإخوان في سوريا عامر البو سلامة، الخميس، أن ليس من المصلحة أبدا حل جماعة الإخوان المسلمين في سوريا خلال هذه المرحلة.

وقال البو سلامة، إنه لا توجد حجة يمكن الوقوف عليها من أجل حل جماعة الإخوان في سوريا، معتبرا مقترح المستشار الإعلامي للرئيس السوري بحل جماعة الإخوان مقترحا شخصيا.

وأشار البو سلامة في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، إلى أنه لم يتم التواصل مع مع جماعة الإخوان المسلمين من قِبل أي مسؤول سوري رسمي بخصوص حل الجماعة.

وأوضح البو سلامة، أنه لم تُمارس أي ضغوط رسمية من أجل حل جماعة الإخوان في سوريا، مؤكدا على تأييد جماعته ونصحها السلطة الجديدة في سوريا.

وشدد المراقب العام لجماعة الإخوان في سوريا، على أن "لو علمنا أن من مصلحة سوريا حل الجماعة لاتخذنا هذا القرار"، موضحا أن الجماعة كانت حاضرة في معارضة نظام عائلة الأسد منذ عام 1962.

وعبّر البو سلامة، عن رفض جماعة الإخوان المسلمين حمل السلاح خارج إطار الدولة، مشددا على أن وجودها لا يعارض الاندماج في الحالة السورية.

وأضاف: "وجود جماعة الإخوان ضروري ونمتلك من المرونة والديناميكية ما يمكننا من البقاء والاستمرار في سوريا"، لافتا إلى أن الجماعة لديها مجالات وملفات عمل كثيرة في سوريا الجديدة.

وكان المستشار الإعلامي للرئيس السوري الدكتور أحمد زيدان، أثار في مقال نُشر مؤخرا، تساؤلا حول موعد حل جماعة الإخوان المسلمين في سوريا، مبررا ذلك بأن "سوريا في لحظة انتقال ولمراعاة مقتضيات الظروف الدولية"، موضحا "نريد من كل المكونات والتنظيمات السياسية الانخراط في بناء الدولة السورية".