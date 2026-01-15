بوتين: علاقاتنا مع مصر قائمة على التعاون الاستراتيجي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إن العلاقات بين روسيا ومصر قائمة على التعاون الاستراتيجي، بينما توسع موسكو علاقاتها مع السعودية.

وأكد بوتين، أن موسكو مهتمة بأن تكون أفغانستان دولة موحدة ومستقرة، مشيرا إلى تطور العلاقات مع الاعتراف بالسلطات الجديدة هناك.

في الوقت نفسه، أوضح بوتين، أن روسيا تربطها علاقات جيدة مع إفريقيا، إذ دعمت دولها في الدفاع عن استقلالها.

وشدد الرئيس الروسي، على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وبناء عالم متعدد الأقطاب بدلا من التصرفات الأحادية وفرض الإملاءات على الساحة الدولية.

وأشار بوتين، إلى أنه يجب أن يتم العمل على ترسيخ الأمن بشكل مشترك فلا يمكن أن تعزز دولة أمنها على حساب الآخرين، مؤكدا دعمه إنشاء منظومة أمن أوروبية شاملة ونظام عالمي يرضي الجميع.

وأوضح بوتين، أن روسيا منفتحة على التعاون القائم على المنفعة المتبادلة بين الشركاء، مشيرا إلى أن الأزمة في أوكرانيا تم خلقها لتهديد أمن روسيا ومصالحها رغم الوعود التي قدمت لموسكو.