نتنياهو عن إعلان بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة: خطوة رمزية

كتب : مصراوي

04:21 م 15/01/2026

بنيامين نتنياهو

دير البلح، قطاع غزة - (أ ب)

وصف رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إعلان الولايات المتحدة عن انتقال وقف إطلاق النار الهش في غزة إلى مرحلته الثانية بأنه خطوة رمزية إلى حد كبير، مما يثير تساؤلات حول كيفية تنفيذ بنوده الأكثر تعقيدا.

وقال نتنياهو، خلال حديثه مساء أمس الأربعاء مع والدي آخر أسير إسرائيلي لا تزال رفاته في غزة، إن اللجنة الفلسطينية الحاكمة، التي أُعلن عنها ضمن المرحلة الثانية، ليست سوى "خطوة رمزية"، وليست مؤشرا على التقدم كما وصفها المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.

وكان والدا الشرطي الإسرائيلي ران جفيلي قد ضغطا في وقت سابق على نتنياهو لعدم المضي قدما في وقف إطلاق النار قبل إعادة رفات ابنهما، بحسب ما أعلنه منتدى عائلات الأسرى والمفقودين في إسرائيل أمس الأربعاء.

وأكد نتنياهو لوالدي جفيلي أن إعادة رفات ابنهما لا تزال أولوية قصوى.

نتنياهو المرحلة الثانية اتفاق غزة الاحتلال الإسرائيلي

