إعلان

أمريكا والدنمارك يشكلان مجموعة عمل لمناقشة أزمة جرينلاند

كتب : مصراوي

04:30 م 15/01/2026

أمريكا والدنمارك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت إذاعة NPR الأمريكية إن الدنمارك والولايات المتحدة، ستشكلان مجموعة عمل لمناقشة المخاوف الأمنية الأمريكية بشأن السيطرة على جرينلاند.

وقالت الإذاعة الأمريكية: "بعد اجتماعهم مع كبار مساعدي الرئيس ترامب، قالت السلطات الدنماركية إنها ستشكل مجموعة عمل لمناقشة المخاوف الأمنية الأمريكية المتعلقة بالسيطرة على جرينلاند".

وأرسلت عدة دول أوروبية، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا والنرويج، قوات إلى جزيرة جرينلاند لإجراء تدريبات عسكرية، في ظل مطالبة الرئيس الأمريكي بالاستيلاء على الجزيرة.

ويبرر ترامب ذلك بالحاجة إلى ضمان أمن المنطقة والسكان الأمريكيين في مواجهة ما يصفه بتهديد من الصين وروسيا. وتُعدّ جرينلاند جزءا من مملكة الدنمارك، وبالتالي فهي أيضًا جزء من أراضي حلف الناتو.

وأوضحت وزارة الدفاع الألمانية، أن هدف مهمة الجيش هو "استكشاف الأطر والظروف اللازمة لأي إسهامات عسكرية محتملة لدعم الدنمارك في ضمان الأمن في المنطقة، مثل توفير قدرات لمراقبة المجال البحري".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أمريكا الدنمارك جرينلاند

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"البحث عن القطعة المفقودة".. هل يواجه محمد صلاح مصير ديدييه دروجبا؟
رياضة عربية وعالمية

"البحث عن القطعة المفقودة".. هل يواجه محمد صلاح مصير ديدييه دروجبا؟
هل يشعل ضغط ترامب لخفض الفائدة موجة صعود جديدة للذهب؟
أخبار البنوك

هل يشعل ضغط ترامب لخفض الفائدة موجة صعود جديدة للذهب؟
أحمد السقا يتحدث عن طفولته في "فضفضت أوي": "في المدرسة كنت بنضرب بس"
زووم

أحمد السقا يتحدث عن طفولته في "فضفضت أوي": "في المدرسة كنت بنضرب بس"
لماذا يفضل الأوروبيون استخدام ورق التواليت بدلا من الشطاف؟
علاقات

لماذا يفضل الأوروبيون استخدام ورق التواليت بدلا من الشطاف؟
صلاح عبد الله يدافع عن حسام حسن.. ومدحت العدل يرد "أضعف مدرب"
زووم

صلاح عبد الله يدافع عن حسام حسن.. ومدحت العدل يرد "أضعف مدرب"

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد صراع ترامب والفيدرالي… هل يفقد الدولار مكانته كملاذ آمن في 2026؟
المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو أقل من 900 ألف جنيه
شديد البرودة والقاهرة 12 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
جرس إنذار لمصر والسعودية.. عمرو موسى يحذر من خطورة التطورات الإقليمية المتسارعة
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات