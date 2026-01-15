أمريكا والدنمارك يشكلان مجموعة عمل لمناقشة أزمة جرينلاند

قالت إذاعة NPR الأمريكية إن الدنمارك والولايات المتحدة، ستشكلان مجموعة عمل لمناقشة المخاوف الأمنية الأمريكية بشأن السيطرة على جرينلاند.

وقالت الإذاعة الأمريكية: "بعد اجتماعهم مع كبار مساعدي الرئيس ترامب، قالت السلطات الدنماركية إنها ستشكل مجموعة عمل لمناقشة المخاوف الأمنية الأمريكية المتعلقة بالسيطرة على جرينلاند".

وأرسلت عدة دول أوروبية، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا والنرويج، قوات إلى جزيرة جرينلاند لإجراء تدريبات عسكرية، في ظل مطالبة الرئيس الأمريكي بالاستيلاء على الجزيرة.

ويبرر ترامب ذلك بالحاجة إلى ضمان أمن المنطقة والسكان الأمريكيين في مواجهة ما يصفه بتهديد من الصين وروسيا. وتُعدّ جرينلاند جزءا من مملكة الدنمارك، وبالتالي فهي أيضًا جزء من أراضي حلف الناتو.

وأوضحت وزارة الدفاع الألمانية، أن هدف مهمة الجيش هو "استكشاف الأطر والظروف اللازمة لأي إسهامات عسكرية محتملة لدعم الدنمارك في ضمان الأمن في المنطقة، مثل توفير قدرات لمراقبة المجال البحري".