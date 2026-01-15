تمهيدا لقصف وشيك.. إسرائيل تنذر سكان "سحمر" في جنوب لبنان بالإخلاء

وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى سكان قرية "سحمر" في جنوب لبنان، وتحديدا قاطني مبان محددة بالإخلاء الفوري والابتعاد لمسافة لا تقل عن 300 متر، تمهيدا لشن هجمات وشيكة على ما وصفه بـ"بنى تحتية عسكرية" تابعة لحزب الله.

وبرر المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي، هذا الاستهداف بالسعي للتعامل مع ما أسماها "محاولات حزب الله المحظورة لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة".

#عاجل ‼️ إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا في قرية سحمر

🔸سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي وذلك للتعامل مع محاولاته المحظورة لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة

🔸نحث سكان المبنى المحدد بالأحمر في الخريطة المرفقة والمباني… pic.twitter.com/udKqxyMLLz — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 15, 2026

وشدد أدرعي، في بيان مرفق بخرائط توضيحية على أن "البقاء في منطقة المباني المحددة يعرض السكان للخطر".

وحدد جيش الاحتلال المباني المستهدفة باللون الأحمر في الخرائط المنشورة، مؤكدا أن الهجوم سيتم تنفيذه على "المدى الزمني القريب" لضرب محاولات إعادة التموضع العسكري للحزب.