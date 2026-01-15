إعلان

تمهيدا لقصف وشيك.. إسرائيل تنذر سكان "سحمر" في جنوب لبنان بالإخلاء

كتب : محمود الطوخي

04:22 م 15/01/2026

جيش الاحتلال الإسرائيلي

وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى سكان قرية "سحمر" في جنوب لبنان، وتحديدا قاطني مبان محددة بالإخلاء الفوري والابتعاد لمسافة لا تقل عن 300 متر، تمهيدا لشن هجمات وشيكة على ما وصفه بـ"بنى تحتية عسكرية" تابعة لحزب الله.

وبرر المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي، هذا الاستهداف بالسعي للتعامل مع ما أسماها "محاولات حزب الله المحظورة لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة".

وشدد أدرعي، في بيان مرفق بخرائط توضيحية على أن "البقاء في منطقة المباني المحددة يعرض السكان للخطر".

وحدد جيش الاحتلال المباني المستهدفة باللون الأحمر في الخرائط المنشورة، مؤكدا أن الهجوم سيتم تنفيذه على "المدى الزمني القريب" لضرب محاولات إعادة التموضع العسكري للحزب.

