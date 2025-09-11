

وكالات

أكد وزير الخارجية الصيني وانج يي، أن على واشنطن أن تتوخى الحذر بشأن القضايا التي تؤثر على المصالح الأساسية للصين بما في ذلك تايوان.

وقال وانج يي في محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، كما جاء على موقع وزارة الخارجية الصينية: "التصريحات والإجراءات السلبية الأخيرة للولايات المتحدة أضرت بحقوق الصين ومصالحها المشروعة، وشكلت تدخلا في الشؤون الداخلية الصينية، ولا تُسهم في تحسين وتطوير العلاقات الثنائية وتعارض الصين ذلك بشدة".

وأضاف: "ينبغي على الجانب الأمريكي توخي الحذر بشكل خاص بشأن القضايا التي تمس المصالح الجوهرية للصين، بما في ذلك تايوان".

وتعتبر بكين تايوان جزءا لا يتجزأ من جمهورية الصين الشعبية، ويُعدّ الالتزام بمبدأ "الصين الواحدة" شرطا إلزاميا للدول الأخرى الراغبة في إقامة علاقات دبلوماسية مع الصين أو الحفاظ عليها، وفقا لروسيا اليوم.

وتلتزم الولايات المتحدة بمبدأ "الصين الواحدة" وعدم الاعتراف باستقلال تايوان، على الرغم من علاقاتها الوثيقة مع تايبيه في مختلف المجالات.